19 декабря, 15:27

Мэр Москвы

Путин похвалил Собянина за похорошевшую Москву

Фото: ТАСС/Александр Казаков

У Сергея Собянина многое получается, поэтому Москвой можно гордиться по праву. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос журналиста Москвы 24 Светланы Доброхотовой.

Глава государства также обратил внимание на высокую загрузку дорог в столице в часы пик и уточнил, что властям нельзя "почивать на лаврах".

"Конечно, в часы перед работой, после работы поток очень сильный, особенно в центре Москвы. Поток очень сильный, и это говорит о том, что нельзя почивать на лаврах. Сделано много, но надо постоянно уделять внимание этому вопросу", – сказал он.

Ранее глава государства в интервью India Today назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Одна из участниц беседы с российским лидером заявила, что прибыла в столицу и оказалась как будто в сказке. Путин отметил, что ей стоит задержаться здесь на пару недель.

Большая пресс-конференция и прямая линия президента проходят в Гостином Дворе. В этом году число обращений от граждан превысило 3 миллиона.

Прием вопросов продлится вплоть до окончания прямой линии. Они принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

Путин назвал Москву одним из лучших городов на планете

