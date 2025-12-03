Собянин ответил на оценку Москвы Уиткоффом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24 заявил, что столицу волнуют оценки москвичей больше, чем американцев.

Накануне на встрече с Владимиром Путиным в Кремле спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал Москву удивительным городом.

Собянин, комментируя эту оценку, выразил непонимание удивлением иностранцев виду столицы. Мэр добавил, что не знает, откуда появляются пугающие представления о Москве.

"Откуда они это берут? Это уровень их информированности. Это говорит вообще об уровне их информированности", – подчеркнул Собянин.

Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в сопровождении спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева прогулялись по центру Москвы 2 декабря. Они также пообедали в одном из московских ресторанов.

Американская делегация находилась в России в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Встреча в Кремле длились около 5 часов.