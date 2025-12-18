Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал Москву очень красивым городом. Президент высказался об этом во время беседы с семьей из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Глава государства в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного, который хотел примерить на себя роль сотрудника ДПС, а также поговорил с мальчиком и его родителями по телефону.

В ходе беседы мама Тимура поделилась впечатлениями от Москвы, рассказав, что семья посетила столицу впервые.

"Москва – красавица. Мы гордимся Москвой", – отметил президент.

Ранее Путин исполнил новогодние желания двух детей, которые написали о своих мечтах в обращениях на прямую линию. 11-летний Владимир получил от российского лидера кимоно синего цвета, а юнармеец Егор полетал на самолете. Мальчик рассказал, что увидел красоту, "которую можно увидеть только с высоты птичьего полета".