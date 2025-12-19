Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали мирных жителей, которые не захотели эвакуироваться из Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, Герой России Наран Очир-Горяев в ходе "Итогов года с Владимиром Путиным".

Действия ВСУ он сравнил с преступлениями нацистов и подчеркнул, что у жителей не было никакого оружия. При этом они находились в тяжелом состоянии, были физически и морально подавлены. Граждане были очень рады, когда увидели российских солдат, добавил Очир-Горяев.



"Самым сложным было дойти до Северска незаметно, потому что местность открытая. Было минимальное отсутствие естественных укрытий, поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно. Задача эта была выполнена – накопились под носом противника скрытно и ждали приказа наступления", – рассказал Герой России.

По словам Очир-Горяева, из его штурмовой группы, в которую входят 157 человек, при взятии Северска погибли 4 российских военных. Он также уточнил, что при освобождении города были задействованы 24 группы общей численностью 84 человека.

Путин получил доклад о полном переходе Северска под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) 11 декабря. Позже глава государства назвал его значимым русским городом. По словам российского лидера, освобождение населенного пункта открывает возможности для дальнейшего наступления и продвижения ВС РФ.

