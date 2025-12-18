Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России поразила объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Для атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо объектов энергетики, ВС РФ ударили по цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.

17 декабря стало известно об освобождении населенного пункта Герасимовка в Днепропетровской области. Село взяли под контроль подразделения группировки "Восток".

В свою очередь, Владимир Путин рассказал, что российские войска за этот год освободили более 300 населенных пунктов в зоне СВО. Кроме того, военнослужащие завоевали и удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта. Они успешно переламывают соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах.