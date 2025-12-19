Более 2,5 млн обращений поступило на прямую линию с Путиным

Фото: kremlin.ru

Более 2,5 миллиона обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным, сообщила ведущая в эфире телеканала "Россия 24".

Расшифровкой обращений, как и в прошлом году, занимается сервис на основе искусственного интеллекта GigaChat.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", совмещающая прямую линию и пресс-конференцию, пройдет в Гостином дворе 19 декабря. Мероприятие начнется в 12:00. Ведущими станут журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

Обращения от россиян будут приниматься до конца мероприятия через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видео можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бот мессенджера МАХ.