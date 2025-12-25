Врач Кондрахин: большое количество газировки может разорвать желудок

Москвич получил разрыв желудка после употребления коктейля с жидким азотом, сообщили СМИ. Каких экспериментов с напитками стоит избегать и чем они грозят, разбиралась Москва 24.

Дело в азоте?

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина получил разрыв желудка после употребления коктейля, приготовленного с жидким азотом, на корпоративном мероприятии в одной из кулинарных студий Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, шеф-повар на мероприятии проводил крио-шоу и угощал гостей напитками, сделанными с использованием моментальной заморозки. Однако он не предупредил, что перед употреблением необходимо дождаться полного испарения азота: 38-летний гость выпил коктейль сразу после приготовления.

На кадрах с мероприятия, которые появились в Сети, видно, как мужчине стало плохо и он схватился за живот. Пострадавшего экстренно госпитализировали, после чего врачи ушили поврежденный орган. В настоящее время состояние пациента стабилизировалось, он находится в сознании.

Однако биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос в разговоре с Москвой 24 отметил, что на самом деле никакого разрыва желудка не было.

"Мужчина получил тяжелый химический ожог, потому что выпил коктейль, не дождавшись полного испарения жидкого азота. В результате он обморозил пищевод и часть желудка, что потребовало сложной операции – врачи были вынуждены удалить поврежденные ткани. Таким образом, причина травмы не взрыв, а контакт с жидким азотом, который еще не перешел в газообразное состояние", – пояснил он.





Александр Ходос биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Поэтому при употреблении подобных напитков критически важно дождаться, пока произойдет полное испарение и над коктейлем перестанет идти пар. В этой ситуации виноваты как тот, кто подавал напиток (например, повар или бармен), так и сам пострадавший, который проигнорировал очевидную опасность.

При этом главным риском в коктейлях остается алкоголь, подчеркнул эксперт.

"Также следует крайне осторожно относиться к использованию в напитках не только жидкого азота, но и сухого льда. Эти вещества требуют строгого соблюдения правил безопасности и предназначены в первую очередь для создания визуального эффекта, а не употребления в неиспаренном виде. Самый безопасный вариант – вообще отказаться от подобных экспериментов и ответственно подходить к выбору и приготовлению напитков", – заключил Александр Ходос.

Газированная опасность

Употребление других напитков за праздничным столом также грозит последствиями, которые во многом зависят от состава коктейля. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Если в коктейле содержатся газированные компоненты, существует риск разрыва желудка. Попадая туда, углекислый газ увеличивает его объем, а поскольку стенки органа не безгранично эластичны, при резком и значительном растяжении может произойти перфорация. Поэтому напитки с высоким содержанием этого компонента потенциально опасны, особенно при употреблении в большом количестве за короткий промежуток времени", – пояснил специалист.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Если выпить большое количество игристого вина залпом (например, целую бутылку), газ, не успевая выйти, создаст сильное давление на стенки желудка. В сочетании с пищей это может привести к перерастяжению и даже разрыву.

При этом критически важен не только общий объем, но и скорость употребления, подчеркнул терапевт.

"Лучше всего полностью отказаться от газированных напитков, но если это невозможно, то стоит придерживаться принципа умеренности. Еще лучше дать напитку немного постоять, чтобы часть избыточного газа вышла, уменьшив тем самым нагрузку на желудок", – отметил врач.

Также эксперт рекомендовал не пить прямо из горлышка бутылки. Это приводит к попаданию в желудок более концентрированной смеси жидкости и газа, что увеличивает риск быстрого растяжения и образования пены. Она дополнительно давит на стенки органа, заключил Кондрахин.

