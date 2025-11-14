Житель Татарстана получил ожог от капсул для стирки

Фото: телеграм-канал Mash

Житель Татарстана получил химический ожог 1–2-й степени после ночи, проведенной на белье, которое стирали с азиатскими капсулами. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы Татарстана.

По словам 34-летнего пациента, его супруга постирала постельное белье новыми капсулами, купленными на маркетплейсе. На утро мужчина проснулся с ожогом. Пострадавшему оказали помощь, обработали рану и отпустили домой.

Ранее блендер с кипятком взорвался в руках у беременной девушки. По словам пострадавшей, она облила устройство кипятком и начала протирать, но в какой-то момент он лопнул.

У женщины диагностировали ожоги 2-й степени. В день ЧП она перестала чувствовать движения ребенка, но позже выяснилось, что с ним все в порядке.

