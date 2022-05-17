"Личная территория": "золотой поток"

У Милисенты в однушке живет пять дворняг, а еще она сама и ее мама. Выгуливать питомцев у них, видимо, не всегда получается, поэтому нужду собаки справляют дома. В этом уверена соседка с нижнего этажа.

Ведь у нее с потолка течет жидкость определенного цвета и запаха. При этом Милисента уверяет, что это просто вода. Об этом – в программе "Личная территория".