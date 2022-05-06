"Личная территория": "кто разрушает дом"

Частному дому в поселке Загорянском больше 100 лет. Он принадлежал семье Марины Линевой, пока кто-то из родственников не продал большую часть здания Евгению.

Новому хозяину ветхое жилье, видимо, ни к чему: он построил на участке три коттеджа. Видимо, поэтому, по словам Марины, и пытается выжить Линевых из родового гнезда. Мужчина разрушил балкон, террасу. Об этом – в программе "Личная территория".

