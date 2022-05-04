"Доктор 24": афазия

Брюс Уиллис объявил о завершении своей карьеры из-за афазии. Только в США такой диагноз ежегодно получают почти 200 тысяч человек.

Врач-невролог Первого МГМУ имени Сеченова Анна Лацинова рассказала, что собой представляет афазия, как с ней жить и бороться, а также кому грозит такое заболевание. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

