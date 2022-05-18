"Городской стандарт": российское жидкое мыло

Жидкое мыло считается более щадящим, чем твердое, к тому же им удобнее пользоваться.

Как подобрать ароматное жидкое мыло, которое будет беречь руки? Хорошо ли оно справляется с загрязнениями?

Об этом – в программе "Городской стандарт".

