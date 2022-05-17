Министерства по делам молодежи могут появиться во всех регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерства по делам молодежи могут появиться во всех российских регионах через два года. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
По ее словам, ведомство определило для себя цель по созданию министерств по делам молодежи по всей России за три года. Она добавила, что внимание глав регионов и руководителей образовательных организаций дает шанс оптимистично смотреть в будущее.
"Сегодня, работая с главами субъектов, мы видим, как принимаются решения о выделении полноценных министерств в отдельные структуры: это и Калининград, и Хабаровский край, и Чечня, и Карачаево-Черкесия. На очереди Калмыкия, Мордовия, ряд других регионов. Этот процесс идет в ежедневном режиме", – сказала Разуваева.
Она подчеркнула, что на данный момент отдельные молодежные ведомства работают примерно в 30 регионах из 85. Руководитель Росмолодежи отметила важность восприятия молодежной политики не по остаточному принципу.
"Мы в целом повышаем статус молодежной политики. И мне кажется, что нам за год многое удалось, и мы видим большую поддержку глав регионов", – заключила Разуваева.
Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев предложил освободить молодых людей от уплаты НДФЛ. По его словам, сэкономленными средствами можно было бы оплачивать кино, музеи и спортивные абонементы. Киселев уточнил, что предлагает ввести такую меру поддержки для официально трудоустроенных россиян в возрасте от 14 до 23 лет.
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