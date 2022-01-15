В Москве обнаружили краснокнижных уток-мандаринок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
На территории парка "Останкино" заметили краснокнижных уток-мандаринок. Они относятся к третьей категории редкости, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В общей сложности насчитывается около 25 000 пар уток-мандаринок, из которых 15 000 обитают в нашей стране.
"Эти птицы с ярким оперением – редкие гости Москвы, для европейской территории России данный вид нетипичен. Утки-мандаринки живут в бассейне реки Амур, на территории нашей страны – преимущественно в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве на зимовку остались около 20 видов птиц: большая синица, обыкновенная лазоревка, пухляк, московка, полевой воробей, домовый воробей, чиж, зеленушка, дубонос, обыкновенный снегирь, поползень, сойка, сорока, сизый голубь, разные виды дятлов и другие.
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