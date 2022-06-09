"Тинькофф Банк" устраняет неполадки с отображением банкоматов с валютой на онлайн-картах

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"Тинькофф Банк" работает над устранением неполадок с отображением банкоматов с валютой на онлайн-карте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"На карте, где отмечены банкоматы "Тинькофф", могут сохраняться трудности с отображением, занимаемся решением этого вопроса", – рассказали в банке.

При этом снять валюту по-прежнему можно, наличные оперативно пополняют.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые пользователи не могут снять наличную валюту в банкоматах "Тинькофф Банка".

В четверг, 9 июня, стало известно, что кредитная организация вводит ежемесячную комиссию за обслуживание валютных счетов. Данная мера вступит в силу с 23 июня текущего года.

