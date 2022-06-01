Работу мобильного приложения "Тинькофф Банк" восстановили после сбоя

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Мобильное приложение "Тинькофф Банк" возобновило работу в штатном режиме после сбоя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пользователей сервиса.

Сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф Банк" произошел днем 1 июня. Из-за неполадок пользователи сервиса не могли воспользоваться функцией перевода средств.

Также при входе в приложение высвечивалось уведомление о том, что сервис может работать с ошибками. При этом сообщалось, что с неполадками столкнулись далеко не все клиенты.