Сбои произошли в работе приложений "Яндекс Go" и Uber

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Некоторые пользователи столкнулись с проблемами заказа такси в приложениях "Яндекс Go" и Uber. Сейчас сервисы работают в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервисов.

"Мы приносим извинения за неудобства и делаем все, чтобы подобного не повторилось", – говорится в сообщении сервисов.

Сбои в работе приложений начались вечером 26 мая. Пользователи Android и iOS при попытке заказа такси видели надпись: "Ошибка при загрузке данных. Не удалось определить, где вы".

Ранее сбой произошел в работе приложения сервиса аренды электросамокатов Urent. В результате неполадок жители Москвы не могли завершить поездку. При этом деньги, которые были списаны у клиентов в период неполадок, вернулись на счета пользователей.

