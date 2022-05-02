Сбой произошел в работе сервиса аренды самокатов Urent

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбой произошел в работе приложения сервиса аренды электросамокатов Urent. В результате неполадок жители Москвы не могли завершить поездку. В настоящий момент работа сервиса восстановлена. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Urent.

"Наши пользователи столкнулись сегодня с проблемой загрузки приложения, сейчас мы практически устранили неполадки. Мы очень извиняемся перед пользователями, которым сбой испортил впечатление от поездки. Сейчас работа сервиса уже восстановлена, аренды уже завершаются", – сообщили в компании.

В Urent подчеркнули, что все деньги, которые были списаны у клиентов в период неполадок из-за невозможности завершить поездку, вернутся на счета пользователей. Кроме того, всем, кто столкнулся со сбоями, подарят 200 бонусных рублей в качестве компенсации за доставленные неудобства.

Для возврата денег клиенту необходимо обратиться в поддержку компании, сообщив номер самоката, время завершения аренды, а также приложить фото транспортного средства на парковке. После этого переплаченные деньги поступят на счет пользователя в течение нескольких дней.

Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram. Большинство сообщивших о проблемах пользователей (52%) пожаловались на подключение сервера. Еще 33% – на работу приложения, 15% – на проблемы с получением сообщений. Наибольшее количество данных о неполадках поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга.