Русскоязычная версия Downdetector стала недоступна для пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Русскоязычная версия портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных интернет-ресурсов, больше не доступна для пользователей.

При попытке перехода на сайт с российским национальным доменом происходит переадресация на международную версию сервиса. Кроме того, Россия больше не значится в перечне региональных сайтов Downdetector.

Сервис позволял пользователям из России проверять в режиме реального времени популярные соцсети, стриминговые сервисы и сетевых операторов на наличие отключений и сбоев.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart по требованию Генпрокуратуры РФ. Оно было представлено в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

