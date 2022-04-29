Пользователи Aliexpress не могут оплатить часть заказов российскими банковскими картами

Клиенты "Алиэкспресс" не могут оплатить часть заказов российскими банковскими картами. На сайте и в приложении периодически возникает ошибка. Не проходят даже карты "Мир".

Наличие сбоев подтвердила и сама торговая площадка, заявив о проблемах с обработкой платежей. Как скоро сервис наладит работу? Есть ли перебои в поставках интернет-заказов из-за границы? И как обстоят дела с оформлением покупок на других популярных маркетплейсах? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.