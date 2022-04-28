"Жизнь в большом городе": столичный транспорт

70% москвичей пользуются общественным транспортом, причем половина поездок приходится на экологичные электробусы. Их в столице больше тысячи. Ожидается, что до 2024 года их число возрастет до 2 200.

Как столичный транспорт будет развиваться в текущих условиях? Какие новые маршруты и виды городского транспорта скоро появятся в Москве? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".