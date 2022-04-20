Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Электробус-гармошка выйдет на маршрут м2 в Москве с 21 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Отмечается, что данный маршрут популярен у пассажиров. Его длина составляет больше 40 километров. В результате воспользоваться современным и инновационным транспортом смогут жители примерно 10 районов столицы.
В числе плюсов электробуса выделяют экологичность и систему климат-контроля. Также данный вид транспорта оснащен 8 USB-портами для зарядки гаджетов. Запас хода у нового электробуса увеличен до 90 километров. В транспорте есть места для 135 пассажиров.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что электробус-гармошка испытывается на улицах столицы с конца 2021 года. Каждый образец проходит тщательный тест-драйв с анализом всех показателей.
"Не так давно мы проводили тестирование большого электробуса на разных маршрутах. На маршруте м2 он перевез 500 пассажиров, поэтому мы решили продолжить тестирование здесь. Это поможет тщательнее испытать новинку", – пояснил Ликсутов.
Ранее новый электробус-гармошку протестировали на трех маршрутах Москвы. Транспорт курсировал по маршрутам т18, м2 и м7 с 6 по 8 апреля. Позже тест-драйв на маршруте м2 решили продлить до конца лета, поскольку на данном участке вместительный транспорт оказался наиболее востребован.
Дептранс решил продлить тест-драйв электробуса-гармошки до конца лета
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