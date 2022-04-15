Дептранс решил продлить тест-драйв электробуса-гармошки до конца лета

В Дептрансе заявили о продлении тест-драйва электробуса-гармошки на маршруте м2 до конца лета. Там он оказался нужнее всего. За неделю им воспользовались почти 500 человек. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

За семь дней жители больше 20 районов смогли оценить инновационный эко-транспорт. Он курсировал по семи разным популярным маршрутам и перевез около трех тысяч пассажиров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.