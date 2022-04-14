Расписание поездов на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях изменится в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В выходные на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях изменится расписание поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
С 10:45 16 апреля до 15:50 17 апреля увеличатся интервалы движения поездов между станциями Курская и Стрешнево, некоторые поезда проследуют укороченным маршрутом от и до станций Тушинская, Стрешнево, Красный Балтиец и Курская.
Кроме того, в этот период на станции Рижская поезда будут отправляться в обе стороны с платформы на Подольск. Первый путь там закроют из-за строительства станции Марьина Роща.
С детальным графиком можно ознакомиться в приложениях "Метро Москвы", "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.
Ранее сообщалось, что МЦД являются частью городской транспортной системы благодаря интеграции со столичным транспортом и единой тарифной системе. В столичном департаменте транспорта уточнили, что максимальная стоимость проезда по "Тройке" на МЦД с бесплатной пересадкой на метро составляет 56 рублей, а у обычного пригородного билета с пересадкой может быть стоимость выше в 5 раз.
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