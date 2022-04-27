"Жизнь в большом городе": мебель

После того как о приостановке своей деятельности в России заявили некоторые иностранные производители и продавцы мебели, москвичи задумались об альтернативе.

Какую продукцию сегодня выпускают столичные предприятия? И можно ли бюджетно обставить квартиру мебелью от российских производителей? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".