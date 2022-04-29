Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

03:59
Фото: depositphotos/prykhodov
В работе мессенджера Telegram в ночь на пятницу, 29 апреля, наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 03:55 по московскому времени было зафиксировано 358 отчетов о сбоях. Большинство сообщивших о проблемах пользователей – 52% – пожаловались на подключение сервера, 33% – на работу приложения, 15% – на проблемы с получением сообщений.
Наибольшее количество данных о неполадках поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга.
Ранее компания VK предупредила о возможности возникновения сбоев и прекращения работы некоторых услуг и сервисов в случае, если российская инфраструктура не справится с возросшей на нее нагрузкой.
Кроме того, отметили в организации, сбои в работе сети могут стать причиной снижения числа пользователей, а также привести к потере данных, что может повлиять на результаты деятельности компании.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: