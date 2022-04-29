Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

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В работе мессенджера Telegram в ночь на пятницу, 29 апреля, наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 03:55 по московскому времени было зафиксировано 358 отчетов о сбоях. Большинство сообщивших о проблемах пользователей – 52% – пожаловались на подключение сервера, 33% – на работу приложения, 15% – на проблемы с получением сообщений.

Наибольшее количество данных о неполадках поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга.

Ранее компания VK предупредила о возможности возникновения сбоев и прекращения работы некоторых услуг и сервисов в случае, если российская инфраструктура не справится с возросшей на нее нагрузкой.

Кроме того, отметили в организации, сбои в работе сети могут стать причиной снижения числа пользователей, а также привести к потере данных, что может повлиять на результаты деятельности компании.