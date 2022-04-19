Сервис "VK Работа" прекратит существование

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Сервис для поиска работы "VK Работа" прекратит свое существование в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

В компании отметили, что все обязательства перед клиентами и партнерами сервиса будут выполнены. В VK добавили, что сервис перейдет в другие проекты и продукты компании.

"(Это) позволит сфокусироваться на ключевых направлениях и сократит время запуска новых функций для пользователей и клиентов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что приложение Spotify стало недоступно в App Store для пользователей из России. При попытке поиска приложения магазин выдает только российские сервисы потоковой передачи музыки. Сервис перестал работать в РФ с 11 апреля.

