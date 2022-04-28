В VK сообщили о рисках остановки работы сервисов из-за нагрузки на инфраструктуру

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Фото: depositphotos/Casimiro_PT
Компания VK предупредила о возможности возникновения сбоев и прекращения работы некоторых услуг и сервисов в случае, если российская инфраструктура не справится с возросшей на нее нагрузкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финотчет компании за I квартал 2022 года.
"Ограниченная доступность сторонних поставщиков сетевых и серверных мощностей может ограничить способность группы предлагать определенные услуги или расширяться", – отметили в VK.
Кроме того, сбои в работе сети могут стать причиной снижения числа пользователей сервисов компании, а также к потере данных, что может повлиять на результаты деятельности компании.
Из-за роста конкуренции в интернет-индустрии России VK может столкнуться с проблемами при найме работников.
Ранее сообщалось, что сервис для поиска работы "VK Работа" прекратит свое существование в ближайшее время.
В компании отметили, что все обязательства перед клиентами и партнерами сервиса будут выполнены. В VK добавили, что сервис перейдет в другие проекты и продукты компании.
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