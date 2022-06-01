13:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф Банк". Из-за неполадок пользователи сервиса не могут воспользоваться функцией перевода средств.
"По техническим причинам сервис временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства", – отмечается в сообщении.
Также при входе в мобильное приложение кредитной организации высвечивается уведомление о том, что сервис может работать с ошибками.
Представитель банка рассказал ТАСС, что далеко не все пользователи столкнулись со сложностями.
"У небольшой части клиентов (на текущий момент менее 0,1% клиентской базы) могут возникать затруднения со входом в мобильное приложение и платежами. В ближайшее время работа приложения будет полностью восстановлена", – отметили в банке.
Ранее ряд пользователей столкнулся с проблемами заказа такси в приложениях "Яндекс Go" и Uber. Использующие смартфоны на платформах Android и iOS люди при попытке заказа такси видели надпись: "Ошибка при загрузке данных. Не удалось определить, где вы".
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