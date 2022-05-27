"Тинькофф" приостановит оформление вкладов в валюте с 28 мая

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"Тинькофф Банк" с 28 мая временно прекратит оформление вкладов в иностранных валютах. Об этом банк сообщил в своем официальном телеграм-канале.

"Если вклад в валюте уже открыт, то пополнить его можно до конца действия, а вот пролонгировать такой вклад уже не получится", – объяснили в банке.

Там также уточнили, что после истечения срока вклада деньги зачислятся на счет клиента в валюте, в которой вклад был открыт. Вместо валютных вкладов новым клиентам предлагается открывать рублевые, поскольку их доходность выше.

В "Тинькофф Банке" объяснили "Интерфаксу" данное решение отсутствием надежных вариантов для инвестирования в валюте. Там подчеркнули, что продолжат курс на дедолларизацию балансов, не исключив при этом введение отрицательных ставок по валютным счетам.

Ранее "Тинькофф Банк" запустил сервис мгновенных платежей с помощью телефона Tinkoff Pay. В настоящее время через него доступны только онлайн-платежи, однако в ближайшее время клиенты банка получат и офлайн-доступ.

