Медведев рассказал о своем первом автомобиле Lada

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу по пересадке чиновников на автомобили марки Lada. Он рассказал, что свой первый автомобиль он приобрел в 1995 году по цене примерно в 5 тысяч долларов.
"Была приличная весьма сумма. Да и машина считалась неплохой. Хотя сейчас Lada стала подороже, но и доллар уже не тот", – написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он добавил, что позже продал ее примерно в три раза дешевле.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили Lada для поддержки бизнеса. По его словам, государству необходимо взять на себя часть рисков, которые есть у бизнеса.
Он также выразил мнение, что государство могло бы взять риски реализации товаров по "типу офсетных контрактов" в условиях, когда нужно производить продукты, которые раньше завозились.
До этого Силуанов сказал, что России нужно принять доктрину технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности. По его словам, сейчас России нужна собственная, как раньше была, новая экономическая политика, новая промышленная политика. Он подчеркнул, что в связи с этим России необходимо больше свободных предпринимателей, меньше административного воздействия и больше защиты собственности.
Песков заявил, что готов пересесть на Lada
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