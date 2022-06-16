Производственный комплекс по изготовлению стройматериалов из дерева появится в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В ТиНАО появится производственный комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, градостроительно-земельная комиссия города приняла решение о передаче инвестору около 2,3 гектара земли в ТиНАО в аренду без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что в новом комплексе будут выпускать шпон, фанеру, деревянные плиты и панели. Ежегодно в бюджет столицы будет поступать не менее 15 миллионов рублей налогов, отметил Овчинский.
Ранее Сергей Собянин сообщил об увеличении в Москве на 120% производства одежды и изделий из кожи, а также на 240% – выпуска текстильных изделий в 2021 году. По его словам, компании легкой промышленности вложили 1,54 миллиарда рублей в обновление оборудования, а также уплатили в бюджет города 1,4 миллиарда рублей налогов.
До этого сообщалось, что в России началось строительство домов из CLT-панелей. Отмечалось, что данный материал отличается высокой экологичностью и огнестойкостью. Оконные и дверные проемы в панелях вырезают на производстве, соединяются они при помощи металлических крепежей, что позволяет сократить срок строительства домов.
Собянин рассказал о развитии легкой промышленности Москвы
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