Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию – СМИ

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Турция решила остановить транзит санкционных грузов в Россию. Таможенная система начала блокировать их оформление, заявил телеграм-канал "Коммерсант FM" со ссылкой на участников рынка.

Собеседник издания отметил, что в сообщении говорится о подпавших под санкции товарах.

По словам генерального директора компании "Оптималог" Георгия Властопуло, уведомления об отмене вылетов стали приходить накануне.

"Сказали, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. Вчера же стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения", – уточнил он.

Турция показала, что имела отношение к поставкам грузов в последний год, заявила коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова.

"Информация будет появляться только через неофициальные каналы и, грубо говоря, на практике. На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает", – добавила она.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США потребовали от Турции прекратить поставлять в Россию товары, которые могут быть использованы Москвой для обеспечения оборонной промышленности. По его данным, американская делегация во главе с заместителем министра финансов США Брайаном Нельсоном посетила Турцию в рамках ближневосточного турне.

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