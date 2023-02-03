США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в РФ из-за Украины – СМИ

Фото: depositphotos/Aquir014b

Соединенные Штаты потребовали от Турции прекратить поставлять в Россию товары, которые могут быть использованы Москвой для обеспечения оборонной промышленности и продолжения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Вашингтоне.

По их данным, американская делегация во главе с заместителем министра финансов США Брайаном Нельсоном посетила Турцию в рамках ближневосточного турне. В рамках этого визита представители Вашингтона обсудили экспортную политику Анкары в отношении Москвы с членами турецкого кабмина.

"Официальные лица США предупредили своих турецких коллег на встрече, что товары на десятки миллионов долларов, подлежащие экспортному контролю, поступают в Россию и могут быть использованы российской оборонной промышленностью для продления конфликта", – говорится в публикации.

Отмечается, что в результате аналогичных действий США осенью прошлого года банки Турции отказались от обслуживания карт российской платежной системы "Мир".

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил Соединенные Штаты в управлении европейскими странами, призвав Вашингтон не пытаться дестабилизировать ситуацию в республике. Он отметил, что недружественные планы американцев в отношении Турции нарушил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.



Havaş может прекратить принимать Boeing российских авиакомпаний в Турции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!