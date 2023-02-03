Глава МВД Турции заявил, что США управляют Европой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил Соединенные Штаты в управлении европейскими странами, призвав Вашингтон не пытаться дестабилизировать ситуацию в республике. Об этом сообщает ТАСС.

"Каждый американский посол задается вопросом, как я могу навредить Турции. Это было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет. Он собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой", – сказал Сойлу.

Он отметил, что недружественные планы американцев в отношении Турции нарушил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Глава министерства подчеркнул, что Анкаре известно о тех заданиях, которые американское посольство давало журналистам, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

"Уберите свои грязные руки от Турции, я четко знаю, какие шаги вы сделали и как вы хотите взбудоражить Турцию", – добавил министр.

Ранее сообщалось, что США настаивают, чтобы Турция прекратила полеты американских самолетов Boeing, принадлежащих российским авиакомпаниям. По данным источников, в декабре высокопоставленные американские чиновники предупредили о последствиях, если турецкие структуры будут предоставлять услуги российским и белорусским перевозчикам.



Эксперты прокомментировали возможный отказ в приеме самолетов РФ в аэропортах Турции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!