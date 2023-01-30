Эрдоган усомнился в квалификации Макрона как главы государства

Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает необходимой квалификацией для управления государством. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства", – цитирует турецкого лидера издание Star.

Проявление некомпетентности Макрона в управлении Францией Эрдоган видит в разрыве связи государства с африканскими странами. По мнению турецкого лидера, французское правительство эксплуатирует государства.

Вместе с тем президент Турции обратил внимание на отсутствие честности у Макрона. На фоне нежелания Франции интересоваться отношениями Турции с Грецией и Средиземноморьем Эрдоган посчитал, что в ближайшее время Париж утратит престижность на мировой арене.

Ранее Макрон заявил о необходимости продолжить диалог с Россией. В ходе своего выступления политик не исключил упреков в его сторону на фоне подобного желания.

Однако, по словам французского лидера, он считает важным продолжать взаимодействие с РФ.



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