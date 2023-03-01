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Транспорт

В России начали аннулировать документы на машины, ввезенные по параллельному импорту

В России начали аннулировать документы на машины, ввезенные по параллельному импорту

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В России начали отзывать свидетельства безопасности, выданные машинам, ввезенным из-за рубежа по параллельному импорту. Эти документы оформляют во время процедуры растаможивания.

Как выяснилось, у таких машин не всегда в порядке документы, в частности свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

Как можно обезопасить себя от неправильного оформления документов? И стоит ли покупать машину, привезенную по параллельному импорту? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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