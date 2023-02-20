Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Транспорт

Владельцам электромобилей разрешат бесплатно ездить по платным трассам РФ с 1 марта

Владельцам электромобилей разрешат бесплатно ездить по платным трассам РФ с 1 марта

На центральном здании завода "Москвич" установили новую вывеску

"Мой район. Обратная связь": новый маршруты появились в Обручевском районе столицы

"Мой район. Обратная связь": строительство транспортной развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе

Новую вывеску установили на центральном здании завода "Москвич"

Реконструкция станции Поклонная для будущего D4 завершена на 56%

Специалисты проверили автоматику движения поездов в московском метро

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 74 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

С 1 марта Минэкономразвития РФ и Росавтодор запустят эксперимент, который позволит водителям электрокаров свободно ездить по платным трассам. Бесплатным будет проезд по ЦКАД, а также по скоростным участкам М-1, М-3, М-4, М-11, М-12.

Для этого владельцам электротранспорта нужно будет приобрести или арендовать бесконтактный транспондер. Как подсчитали эксперты, автомобилисты сэкономят, например, около двух тысяч рублей на поездке из Москвы в Санкт-Петербург по М-11, и примерно столько же – при поездке по М-4 из столицы в Ростов-на-Дону.

Подробнее о новых льготах для электротранспорта – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика