Владельцам электромобилей разрешат бесплатно ездить по платным трассам РФ с 1 марта

С 1 марта Минэкономразвития РФ и Росавтодор запустят эксперимент, который позволит водителям электрокаров свободно ездить по платным трассам. Бесплатным будет проезд по ЦКАД, а также по скоростным участкам М-1, М-3, М-4, М-11, М-12.

Для этого владельцам электротранспорта нужно будет приобрести или арендовать бесконтактный транспондер. Как подсчитали эксперты, автомобилисты сэкономят, например, около двух тысяч рублей на поездке из Москвы в Санкт-Петербург по М-11, и примерно столько же – при поездке по М-4 из столицы в Ростов-на-Дону.

Подробнее о новых льготах для электротранспорта – в эфире телеканала Москва 24.