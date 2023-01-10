Фото: Москва 24/Юлия Иванко

График движения поездов изменится в ночное время на Савеловском направлении и МЦД-1, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Расписание электричек поменяется в выходные, с 13 по 15, с 20 по 22, с 27 по 29 января.

"В период с 23:00 по 05:30 утра интервалы движения поездов будут увеличены местами до 1 часа, часть поездов отменена, у части изменятся остановки", – отметили в пресс-службе.

В Дептрансе добавили, что также изменится график движения нескольких утренних и вечерних аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево.

Корректировки в расписании вводятся в связи с проведением работ по строительству ТПУ "Лианозово". Поезда будут курсировать в реверсивном режиме от Лобни до Марка. Преимущественно работы железнодорожники будут проводить ночью, во время наименьшего пассажиропотока.

В пресс-службе уточнили, что пассажиры для поездок могут пользоваться автобусами, которые ходят от станции метро "Ховрино". График автобусов и аэроэкспрессов доступен на сайте компании. Расписание электричек можно уточнить в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений Московской железной дороги изменится в связи с модернизацией инфраструктуры. Изменения в графике связаны с реконструкцией и строительством двух станций МЦД-1 и модернизацией объектов энергообеспечения на перегоне Красный Строитель – Подольск МЦД-2.

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