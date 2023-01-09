Расписание электричек трех радиальных направлений МЖД изменится 10–29 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений Московской железной дороги изменится в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщает пресс-служба магистрали.

Изменения в графике связаны с реконструкцией и строительством двух станций МЦД-1 и модернизацией объектов энергообеспечения на перегоне Красный Строитель – Подольск МЦД-2.

В частности, на перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково Савеловского направления МЖД, где строится станция МЦД-1 Петровско-Разумовская, технологические окна назначены с 10 по 13 и с 22 по 27 января с 01:20 до 05:20. Во время проведения работ поезда будут следовать по одному пути в реверсивном режиме.

Для проведения работ на реконструируемой станции МЦД-1 Лианозово, где строится новая платформа для поездов в направлении Москвы, а также строится северный вестибюль, технологические окна назначены с 13 по 15, с 20 по 22 и с 27 по 29 января в интервале между 23:30 и 05:50.

На перегоне Красный Строитель – Подольск МЦД-2 с 10 по 20 января с 00:01 до 05:20 продолжатся работы по модернизации объектов энергообеспечения. В связи с этим у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика.

Ранее сообщалось, что поезда ЦППК в новогоднюю (с 31 декабря на 1 января) и рождественскую (с 6 на 7 января) ночь ходили дольше. ЦППК проводили корректировку графика движения поездов совместно с МЖД.

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