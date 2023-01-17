Более 100 тыс пассажиров перевезли новые столичные электробусы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 100 тысяч пассажиров перевезли столичные электробусы новой поставки, которые запустили в конце декабря 2022 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"В конце декабря мы закончили приемку новой партии электробусов – теперь их 1 050. Все новые машины уже работают на маршрутах столицы. За время своей работы они проехали уже более 42 тысяч километров и перевезли свыше 100 тысяч пассажиров", – заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что инновационные транспортные средства можно встретить на маршрутах м17 и 53 в Западном и Северо-Восточном административных округах, а за год использование этих электробусов вместо дизельных автобусов сократит выбросы углекислого газа на 2 тысячи тонн.

В новых электробусах адаптивное освещение салона, которое меняется от холодного к теплому. Кроме того, запас хода увеличен до 90 километров, передний указатель маршрута стал больше на 18%, есть электроотопитель салона, который не влияет га окружающую среду, а также USB-разъемы для зарядки гаджетов и Wi-Fi.

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что 21 января на сутки будет остановлено движение поездов на участке между станциями Хорошёво и Крымская Московского центрального кольца (МЦК).

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