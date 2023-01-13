Движение между станциями Хорошево и Крымская МЦК приостановят 21 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на участке между станциями Хорошево и Крымская Московского центрального кольца (МЦК) остановят на сутки 21 января. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

"Движение поездов МЦК между станциями Хорошево – Крымская будет временно приостановлено 21–22 января для установки специальных инженерных сооружений – пролетных строений на период строительства тоннеля под путями", – отметили в компании.

Ограничение будет действовать с 03:00 21 января до 03:00 22 января. В это время станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина работать не будут. На открытой части МЦК интервалы движения поездов составят восемь минут.

Тоннель, для строительства которого будут устанавливаться пролетные конструкции, в будущем свяжет станцию Тестовская первого Московского центрального диаметра (МЦД) с одноименной строящейся станцией будущего четвертого диаметра. Его протяженность составит 30 метров.

Ранее сообщалось, что в текущем месяце изменится график движения поездов на Савеловском направлении МЖД и на МЦД-1 из-за строительства ТПУ "Лианозово". Расписание электричек поменяется в выходные, с 13 по 15, с 20 по 22, с 27 по 29 января.



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