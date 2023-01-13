Движение поездов Кольцевой линии метро восстановили после инцидента с человеком на путях

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение поездов на Кольцевой линии метро восстановили после инцидента с человеком на путях. Об этом сообщает пресс-служба дептранса Москвы.

"Движение на Кольцевой линии (5) восстановлено и вводится в график", – указано в сообщении.

Из-за человека на путях интервалы движения поездов против часовой стрелки на кольцевой линии были временно увеличены. Впоследствии сообщалось о временной остановке движения поездов от станции "Белорусская" до станции "Парк культуры".

Ранее сообщалось, что женщина упала на рельсы на станции "Менделеевская" столичного метро. Тогда движение временно ограничивали на участке между станциями "Владыкино" и "Чеховская", женщину удалось спасти.

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