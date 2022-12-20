На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро были увеличены интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской временно увеличили интервалы движения поездов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Сбой в движении произошел из-за человека на путях. Подробности ЧП уточняются. В настоящее время движение поездов вводят в график.

Ранее движения электропоездов не было на участке от "Парка Культуры" до "Комсомольской". Сообщалось, что причиной нарушения графика стал человек на путях. Инцидент произошел на станции "Красные ворота", упавший мужчина погиб.

До этого подвижные составы столичного метрополитена следовали с увеличенными интервалами по Замоскворецкой линии. Пассажиры ожидали прибытия электропоездов дольше, чем обычно, из-за оказавшегося на путях пассажира.



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