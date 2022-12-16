Движения поездов нет на участке Сокольнической линии метро из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движения поездов нет на участке Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Поезда не ходят на центральном участке линии от "Парка Культуры" до "Комсомольской".

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС информированный источник, инцидент произошел на станции "Красные ворота", мужчина погиб.

До этого было полностью приостановлено движение поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Причиной в нарушении графика движения поездов стал оказавшийся на путях человек. Позже движение ввели в график.



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