17:00Транспорт
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро ввели в график
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена ввели в график. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении ведомства.
Ограничения движения электропоездов на северо-западном участке от "Октябрьского Поля" до станции "Спартак" были вызваны оказавшимся пассажиром на путях.
Как сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах, мужчину удалось поднять живым. В настоящее время его осматривают столичные медики.
До этого на станции "Курская" Кольцевой линии метрополитена под поезд упал подросток. В результате происшествия пассажир скончался.
Ранее движение поездов было приостановлено на Замоскворецкой линии. Подвижные составы вышли из графика из-за человека на путях.
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