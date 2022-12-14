Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена ввели в график. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении ведомства.

Ограничения движения электропоездов на северо-западном участке от "Октябрьского Поля" до станции "Спартак" были вызваны оказавшимся пассажиром на путях.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах, мужчину удалось поднять живым. В настоящее время его осматривают столичные медики.

До этого на станции "Курская" Кольцевой линии метрополитена под поезд упал подросток. В результате происшествия пассажир скончался.

Ранее движение поездов было приостановлено на Замоскворецкой линии. Подвижные составы вышли из графика из-за человека на путях.

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