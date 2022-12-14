Движение поездов временно приостановили на участке Таганско-Краснопресненской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов приостановили на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет об участке от "Октябрьского поля" до станции "Спартак". Такое решение приняли из-за человека на путях.

При этом в обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами.

Источник Агентства "Москва" в экстренных службах рассказал, что ЧП случилось на станции "Спартак".

По словам собеседника агентства, мужчина попал под поезд на втором пути станции, его подняли с путей и передали медикам.

Накануне не было движения поездов на Кольцевой линии метро в направлении против часовой стрелки из-за человека на путях. Тогда СМИ сообщили, что пассажир спустился на пути на станции "Курская". Специалисты отключили напряжение контактного рельса для его спасения.



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