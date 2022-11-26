Движение на Арбатско-Покровской линии метро вводят в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на северо-западном участке Арбатско-Покровской линии метро вводят в график. Об этом сообщает Дептранс в телеграм-канале.

"Движение на Арбатско-Покровской линии вводится в график", – говорится в сообщении.



В субботу поезда на северо-западном участке Арбатско-Покровской линии следовали с увеличенными интервалами из-за человека на пути.

Ранее поезда следовали с увеличенными интервалами на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за проверки состава. Однако движение поездов было введено в график.

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