Интервалы движения поездов увеличивали на юго-востоке фиолетовой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда следовали с увеличенными интервалами на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за проверки состава. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", – говорится в сообщении.

К настоящему времени движение осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее Московский метрополитен сообщил о временном ограничении работы одного из эскалаторов на станции "Улица Скобелевская". На ремонт с 25 по 28 ноября закроют эскалатор в вестибюле со стороны выхода № 1.

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