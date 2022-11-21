Эскалатор на станции метро "Улица Скобелевская" закроют на ремонт

Фото: Агентство "Москва"

Московский метрополитен сообщил о временном ограничении работы одного из эскалаторов на станции "Улица Скобелевская", передает Агентство "Москва".

"С 25 по 28 ноября 2022 года на станции "Улица Скобелевская" (выход №1) закроют на ремонт эскалатор", – рассказали в столичной подземке.

Ранее в метрополитене сообщили о том, что с 25 ноября также будет закрыт эскалатор на станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии.

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